Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека, в том числе врач и фельдшер скорой помощи, погибли в результате украинской атаки на Шебекино в Белгородской области. Об этом в MAX сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, жертвами удара также стали муж и жена. Еще трое мужчин, включая водителя скорой помощи, ранены.

Глава региона уточнил, что пострадавшие доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния их планируется перевести в медицинские учреждения Белгорода или федеральные клиники.

Ранее один человек погиб и еще пятеро пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено. По словам главы администрации городского округа Ивана Приходько, враг намеренно ударил по мирным гражданам.

