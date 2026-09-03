Защита не будет обжаловать меру пресечения основательнице "Дома с маяком"

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Защита не намерена обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий основательнице фонда "Дом с маяком" Лиде Мониаве. Об этом заявил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.

"Не будем, решение нас устраивает", – отметил он.

По словам адвоката, данная мера является самой мягкой из возможных.

2 сентября Мониава была доставлена в Следственный комитет на допрос, который проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Через некоторое время ей предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Сама она вину не признала.

В результате суд избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, а также общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

