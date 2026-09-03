Bloomberg: Бессент разочаровался отношением Клингбайля к Силуанову на встрече G20

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Поведение вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который демонстративно отказался фотографироваться с главой Минфина РФ Антоном Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство у министра финансов США Скотта Бессента. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, глава американского ведомства выразил разочарование бескомпромиссной и открыто конфронтационной позицией Клингбайля по отношению к Силуанову.

Агентство напомнило, что немецкий политик не присоединился к традиционной общей фотографии участников встречи вместе с Силуановым. Его поддержали другие европейские участники встречи.

Указывается, что случившееся отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

Ранее Силуанов, подведя итоги первой встречи с Бессентом, заявил, что США и Россия сходятся в том, что для развития финансовых отношений между двумя странами есть все необходимые базовые основы. Министр отметил, что сейчас между странами сохраняется напряжение, однако по мере решения геополитических разногласий страны смогут развивать и финансовые отношения.

