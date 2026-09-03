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03 сентября, 18:48

Политика

Трамп заявил о скором возобновлении продаж боеприпасов союзникам США

Фото: whitehouse.gov

США в скором времени возобновят продажи боеприпасов своим союзникам. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также раскритиковал местные СМИ, которые заявляют об отсутствии у Соединенных Штатов боеприпасов. Это не является правдой, подчеркнул глава Белого дома.

Трамп утверждает, что у США "практически бесконечные" запасы боеприпасов среднего и высокого класса. По его словам, их намного больше, чем можно применить в любой войне.

Президент США отметил, что в настоящий момент страна производит очень много боеприпасов и продолжает пополнять запасы для непредвиденных ситуаций.

Ранее стало известно, что США могут разрешить запуск американских снарядов и ракет с европейских пусковых установок. Однако компоненты в некоторых установках нельзя просто заменить на другие. В связи с этим войскам придется обучаться работе с разными системами.

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