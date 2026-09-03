Семья американского фермера Уолкера сдала отпечатки пальцев для гражданства РФ

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Фермер с российским гражданством Джастас Уолкер сообщил, что его супруга и две дочери сдали отпечатки пальцев для получения американской справки об отсутствии судимости. Этот документ необходим для оформления российского гражданства.

По словам Уолкера, процедура прошла в селе Солонешном. Отпечатки сняли для запроса в ФБР, помочь с этим согласились местные полицейские.

"Отправим эти отпечатки в Америку, сделаем запрос об отсутствии судимости на Ребекку, Тирзу и Адару", – написал фермер в своем телеграм-канале.

Уолкер также отметил, что справки об отсутствии судимости – единственное, чего не хватает для подачи заявления на гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что семье Уолкера аннулировали вид на жительство, из-за чего им грозило выдворение из страны. Как пояснял мужчина, ему пришло уведомление от УФМС и он планировал обжаловать это решение. Фермер подчеркивал, что не хочет уезжать из России, поскольку он вложил много средств в хозяйство на Алтае.

Позже он рассказал, что его родных не будут выдворять с российской территории. По словам Уолкера, он был на приеме, где ему сообщили, что оснований для выдворения нет.

