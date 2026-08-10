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10 августа, 13:30

Общество

Американский фермер Уолкер заявил, что его семья хочет получить гражданство России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/justusdwalker

Переехавший в Россию фермер из США Джастас Уолкер, известный как герой мема "веселый молочник", заявил, что его семья будет подавать документы на российское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Сам мужчина уже имеет гражданство России, однако у других членов его семьи его пока нет. Кроме того, уточнил фермер, его родных не будут выдворять с российской территории. По словам Уолкера, он был на приеме, где ему сообщили, что оснований для выдворения нет.

"Это какое-то недопонимание, недоразумение. <...> Поэтому, собственно говоря, вот новости. На сегодняшний день мы возвращаемся домой. Вот, домой едем, все нормально. Распаковываем чемоданы, дальше живем", – сказал фермер.

Ранее сообщалось, что семье Уолкера аннулировали вид на жительство, из-за чего им грозило выдворение из страны. Как пояснял мужчина, ему пришло уведомление от УФМС, и он планировал обжаловать это решение. Фермер подчеркивал, что не хочет уезжать из России, поскольку он вложил много средств в хозяйство на Алтае.

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