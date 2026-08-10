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10 августа, 17:36

Спорт

Рейв-забег с дискотекой под открытым небом пройдет на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Рейв-забег с дискотекой под открытым небом состоится на ВДНХ 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Участники начнут путь от Северной петли возле главного входа. Впереди колонны будет двигаться автомобиль с музыкальным и световым оборудованием, который превратит спортивное мероприятие в танцевальную вечеринку. Протяженность маршрута составит порядка 10 километров по территории ВДНХ.

После финиша спортсмены остановятся на вертолетной площадке, где начнется вторая часть события – дискотека под открытым небом. Для гостей подготовили особый диджей-сет. Мероприятие проводится при поддержке Союза любителей бега.

Сбор участников назначен на 20:00. Им необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Организаторы рекомендуют уже прийти в спортивной одежде, так как раздевалок и камер хранения на площадке не предусмотрено.

Вместе с тем 16 августа на стадионе "Авангард" рядом с Измайловским парком состоится бесплатный фестиваль "Мой спортивный район". Посетителей ждут массовые забеги, спортивные турниры и семейные активности. Впервые в его программу включен "Забег в ползунках" для детей до трех лет.

Ночная часть "Забега 2030" состоялась в столице

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