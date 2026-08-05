Забеги и спортивные турниры ждут гостей фестиваля "Мой спортивный район" 16 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатный фестиваль "Мой спортивный район" пройдет 16 августа на стадионе "Авангард" рядом с Измайловским парком. Гостей ждут массовые забеги, спортивные турниры и семейные активности, сообщили в столичном департаменте спорта.

Фестиваль организуют в рамках проекта "Лето в Москве". Впервые в его программе состоится "Забег в ползунках" для детей до трех лет. Соревнования разделят на три возрастные категории:

"Ползунки" – для малышей от шести месяцев;

"Ходунки" – для детей от года до двух лет;

"Бегунки" – для участников от двух до трех лет.

Центральным событием станет массовый забег "В ритме района". Для участников подготовили дистанции разной протяженности в зависимости от возраста и уровня подготовки.

К примеру, дети от 4 до 7 лет смогут пробежать 500 метров вместе с родителями или законными представителями. Для участников от 8 до 13 лет предусмотрена дистанция один километр, подростков от 14 до 17 лет – 3 километра.

Взрослые смогут выбрать дистанции 3, 5 или 10 километров. Самая длинная подойдет тем, кто хочет попробовать свои силы в беге на более серьезном уровне.

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а все финишировавшие получат памятные медали. Для участия в забеге "В ритме района" необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. Кроме того, на фестивале пройдут любительские турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону.

На главной сцене в течение дня будут проводить разминки перед стартами, церемонии награждения, открытую тренировку по фитроку и занятие по йоге под руководством специалистов проекта "Мой спортивный район". Также для гостей подготовили интерактивные площадки с квадро-пинг-понгом, панна-футболом, баскетбольными крестиками-ноликами и бадминтон-тиром.

Ранее стало известно, что в музее-усадьбе "Люблино" 8 августа пройдет благотворительный фестиваль "Беги за другом", организованный фондом помощи бездомным животным "Ника". Ожидается более тысячи участников, в том числе профессиональные спортсмены, любители, семьи с детьми и владельцы собак. Для гостей подготовлены четыре дистанции, отдельный формат для бега с собаками, а также онлайн-участие.