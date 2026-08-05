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05 августа, 14:22

В мире

Устойчивый к химии инвазивный малярийный комар стремительно распространяется в Африке

Фото: 123RF.com/saccobent

Ученые зафиксировали быстрое распространение по Африке инвазивного вида малярийного комара Anopheles stephensi, который устойчив ко всем известным инсектицидам и прекрасно чувствует себя в городах, сообщили в научном журнале Science.

Специалисты изучили особей из 10 стран и пришли к выводу, что у африканских комаров этого вида есть генетическая устойчивость ко всем применяемым в настоящее время инсектицидам.

Многие эксперты в области здравоохранения считают, что пытаться истребить этот вид или хотя бы сдержать его распространение уже слишком поздно.

"В последние годы меньше говорят о том, что нам действительно нужно сдержать вторжение, потому что все, кто знает, что к чему, осознают, что джинна уже полностью выпустили из бутылки", – заявил ведущий автор исследования, научный сотрудник университета Квинсленда Тристан Деннис.

Данный вид, в отличие от других малярийных комаров в Африке, одинаково хорошо размножается в сельской и в городской среде, при этом как в засушливые, так и в дождливые сезоны. В итоге это может создать проблемы для крупных городов.

Ареал Anopheles stephensi расширяется с пугающей скоростью. Изначально они появились на востоке Джибути, но теперь быстро перемещаются по открытой плоской местности, обдуваемой ветрами, в сторону Ганы на западе и через Кению к югу.

По словам главы отдела энтомологии в Кенийском научно-исследовательском медицинском институте Эрика Очомо, раньше ученым не нужно было переживать о малярии в городах. Он добавил, что у большинства горожан нет иммунитета к малярии. Из-за этого комар, способный заражать людей круглый год, вызовет серьезные трудности в борьбе с заболеванием.

Ранее сообщалось, что вторая волна активности клещей в Подмосковье ожидается в августе – сентябре. Для того чтобы себя обезопасить, стоит отдать предпочтение светлой одежде, брюки заправить в носки, рубашку – в брюки, а манжеты должны плотно прилегать к запястью. Открытые участки кожи и одежду нужно обработать специальным средством.

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