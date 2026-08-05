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05 августа, 14:38

В мире

Эвтаназию легализовали в Нью-Йорке

Фото: 123RF.com/farukhassan424

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул одобрила закон, который легализует эвтаназию. Об этом сообщает издание Politico.

В СМИ подчеркнули, что закон оказался одним из самых строгих в США. Согласно ему, неизлечимо больным, которым осталось жить менее полугода, дается право запросить препарат для ухода из жизни.

Однако, согласно документу, пациент должен быть старше 18 лет, находиться в здравом уме, иметь подтвержденное заболевание и суметь принять препарат самостоятельно. Также закон предполагает обязательную проверку психологического здоровья и постоянное проживание в штате.

Эвтаназия легализована в 14 американских штатах.

Ранее в парламенте Франции приняли закон, разрешающий эвтаназию. Инициативу поддержал 291 депутат, 241 выступил против. Право на эвтаназию получат совершеннолетние пациенты с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии. При этом главным условием является стойкая физическая или психологическая боль, которую невозможно снять существующими методами лечения.

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