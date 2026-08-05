Биржевая цена золота превысила 4 300 долларов за тройскую унцию впервые с 18 июня

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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые с 18 июня текущего года превысила 4 300 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В частности, в 17:29 по московскому времени показатель увеличился на 3,56% и достиг 4 300,6 доллара. При этом в 17:34 рост замедлился, в результате чего цена остановилась на уровне 4 295,6 доллара.

Недавно цены на драгоценные металлы впервые с 14 июля превысили 4,1 тысячи долларов за тройскую унцию по золоту и 60 долларов по серебру. В частности, в 07:21 22 июля августовский фьючерс на золото вырос на 1,4% относительно предыдущего закрытия, до 4 133,47 доллара за тройскую унцию.

4 августа расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. Сначала показатель повысился до 81,02 рубля, несколькими минутами позже он стал расти медленнее (плюс 32 копейки) и составил 80,99 рубля.