Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 18:04

Экономика

Биржевая цена золота превысила 4 300 долларов за тройскую унцию впервые с 18 июня

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые с 18 июня текущего года превысила 4 300 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В частности, в 17:29 по московскому времени показатель увеличился на 3,56% и достиг 4 300,6 доллара. При этом в 17:34 рост замедлился, в результате чего цена остановилась на уровне 4 295,6 доллара.

Недавно цены на драгоценные металлы впервые с 14 июля превысили 4,1 тысячи долларов за тройскую унцию по золоту и 60 долларов по серебру. В частности, в 07:21 22 июля августовский фьючерс на золото вырос на 1,4% относительно предыдущего закрытия, до 4 133,47 доллара за тройскую унцию.

4 августа расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. Сначала показатель повысился до 81,02 рубля, несколькими минутами позже он стал расти медленнее (плюс 32 копейки) и составил 80,99 рубля.

Мировые центробанки установили рекорд по закупкам золота во втором квартале 2026 года

Читайте также


экономика

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика