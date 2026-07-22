Цены на золото и серебро достигли рекордных значений впервые с 14 июля

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Биржевые цены на драгоценные металлы впервые с 14 июля поднялись выше 4,1 тысячи долларов за тройскую унцию по золоту и 60 долларов по серебру. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:21 по московскому времени 22 июля августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос на 1,4% относительно предыдущего закрытия – до 4 133,47 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 1,53% – до 60,013 доллара за унцию.

Еще два рекорда ранее были зафиксированы в индексе Московской биржи и расчетном курсе доллара США. В конце июля индекс первой впервые с октября 2022 года опустился ниже 1 900 пунктов, установившись на отметке в 1 899,48 пункта.

В свою очередь, расчетный курс американской валюты, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, в конце июня поднялся выше 76 рублей. Последний раз такие показатели фиксировали в апреле.