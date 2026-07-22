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22 июля, 16:38

Шоу-бизнес

Телеведущий Столяров прошел испытание для настоящих космонавтов

Фото: телеграм-канал "Алексей Столяров блогер"

Телеведущий Алексей Столяров прошел сложное испытание из программы подготовки космонавтов. Об этом "Газете.ру" сообщила пресс-служба телеканала "Пятница!".

Тренировка прошла в рамках проекта "Космическая экспедиция". Телеведущий, надев скафандр "Орлан", оказался в полноразмерном макете российского сегмента МКС в бассейне на глубине 10 метров.

Испытание нацелено на подготовку специалистов к работе в открытом космосе. В течение 2 часов Столяров выполнял задания инструкторов, в частности открывал люки, перестегивал карабины. В воде создавалось ощущение невесомости.

"Каждое движение казалось, будто весишь 200 килограммов. Передвигаешься только руками – ноги почти не работают, постоянно болтает", – рассказал телеведущий.

Столяров сравнил ощущения от испытания с фильмом "Трансформеры" и отметил, что испытал детский восторг. Ведущий указал, что не раз занимался подводными экспедициями, но подобный опыт стал для него необычным. Он добавил, что после тренировки час не мог сомкнуть руки.

Ранее стало известно, что актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом среди зарубежной аудитории соцсети X после того, как южнокорейская художница Ким Хеен, известная под псевдонимом Dajai Yusanmu (Yamadori), разместила у себя на странице карикатуру на него. Она нарисовала Каневского, который нюхает свежий хлеб, изобразив его черными линиями с долей абсурда.

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