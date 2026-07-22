Телеведущий Столяров прошел испытание для настоящих космонавтов

Фото: телеграм-канал "Алексей Столяров блогер"

Телеведущий Алексей Столяров прошел сложное испытание из программы подготовки космонавтов. Об этом "Газете.ру" сообщила пресс-служба телеканала "Пятница!".

Тренировка прошла в рамках проекта "Космическая экспедиция". Телеведущий, надев скафандр "Орлан", оказался в полноразмерном макете российского сегмента МКС в бассейне на глубине 10 метров.

Испытание нацелено на подготовку специалистов к работе в открытом космосе. В течение 2 часов Столяров выполнял задания инструкторов, в частности открывал люки, перестегивал карабины. В воде создавалось ощущение невесомости.

"Каждое движение казалось, будто весишь 200 килограммов. Передвигаешься только руками – ноги почти не работают, постоянно болтает", – рассказал телеведущий.

Столяров сравнил ощущения от испытания с фильмом "Трансформеры" и отметил, что испытал детский восторг. Ведущий указал, что не раз занимался подводными экспедициями, но подобный опыт стал для него необычным. Он добавил, что после тренировки час не мог сомкнуть руки.

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