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08 июня, 16:12

Общество

Телеведущий Леонид Каневский стал мемом в Южной Корее

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом среди зарубежной аудитории соцсети X после того, как южнокорейская художница Ким Хеен, известная под псевдонимом Dajai Yusanmu (Yamadori), разместила у себя на странице карикатуру на него.

Она нарисовала Каневского, который нюхает свежий хлеб, в минималистичном стиле, изобразив его черными линиями с долей абсурда. Затем она разместила еще несколько своих работ, посвященных телеведущему.

Художница призналась, что случайно увидела смешные картинки с Каневским на фотохостинге Pinterest, а затем нашла нарезки с ним на видеохостинге YouTube.

"Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Хотя я не понимаю по-русски, это все равно очень смешно", – поделилась она.

Фото: х.сom/dajai_yusanmu

Посты художницы набрали множество просмотров и привлекли в комментарии большое количество русскоязычных пользователей. Один из комментаторов прислал фото плаката с Каневским, сделанным в аниме-стиле.

Yamadori поблагодарила российских поклонников за внимание к ее творчеству и выразила готовность принять постер. Кроме того, она рассказала о желании посмотреть выпуски передачи "Следствие вели..." с английскими субтитрами.

Каневский стал известен благодаря роли полковника милиции Томина в телефильме "Следствие ведут ЗнаТоКи". В 2006 году начала выходить передача в жанре тру-крайм "Следствие вели...", бессменным ведущим которой является Каневский. Некоторые фразы из передачи уже стали популярными мемами, включая фразу "Впрочем, это уже совсем другая история".

Ранее мем "Можно, а зачем?" от "АвтоВАЗа" стал самым популярным в российских соцмедиа в начале 2026 года. Фраза прозвучала во время интервью российского блогера с представителем компании. На нее пришлось 294,2 тысячи упоминаний. Также в топ рейтинга вошли "Фа втфа пепе шнейне" и "Мой 2016-й".

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