Диетолог Залетова: миндаль и гречка помогут справиться с тревожностью

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Богатые магнием продукты, такие как миндаль и гречка, помогут справиться с тревожностью. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Ранее одно из исследований зарубежных ученых показало, что экстракт базилика может способствовать снижению уровня тревоги. Вероятно, причина в том, что в растении есть линалоол, эвгенол и розмариновая кислота, которые способны влиять на нейромедиаторные, противовоспалительные и антиоксидантные процессы, сообщило издание PsyPost.

По мнению Залетовой, чтобы доказать такое действие базилика, требуются более масштабные исследования.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Однако с расстройствами настроения все чаще связывают хроническое воспаление в организме. Поэтому, например, стоит обратить внимание на полифенолы, содержащиеся в ягодах и темном шоколаде, а также на омега-3 жирные кислоты из жирной рыбы. Все это мощные антиоксиданты, которые помогают снижать окислительный стресс и нейровоспаление.

Также важно, чтобы в меню регулярно были овощи и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Они, в свою очередь, производят короткоцепочечные жирные кислоты и могут влиять на выработку нейромедиаторов, таких, например, как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), обладающая успокаивающим эффектом.

"Кроме того, многие продукты поставляют "строительные блоки" для нейромедиаторов. Например, магний и витамины группы B служат соединениями для ферментов, участвующих в синтезе серотонина и дофамина", – отметила эксперт.

При этом наибольшее количество магния содержится в растительной пище. К ключевым источникам относятся миндаль, кешью, тыквенные семечки, а также фасоль, нут, чечевица, соя. Еще его много в цельнозерновых продуктах, таких как гречка, овсянка, бурый рис, и в зеленых листовых овощах типа шпината, петрушки и брокколи, отметила Залетова.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Что касается витаминов группы В, то, например, В12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения: в молочных, а также в печени, мясе, рыбе и яйцах. В9 – в зеленых листовых овощах, бобовых, цитрусовых и опять же в печени. В6 можно получить из бананов, орехов, картофеля, зеленых бобов, птицы.

В целом, чтобы поддерживать душевное равновесие, стоит соблюдать здоровую диету и обязательно сокращать в рационе количество ультрапереработанных продуктов, которые увеличивают риск возникновения тревоги на 48%. Еще стоит учитывать, что питание является лишь поддерживающим лечебным фактором при тревоге, но никак не может заменять лечение, назначенное врачом, подчеркнула Залетова.

Ранее специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина назвала напитки, способствующие улучшению сна. Например, вечером можно пить молоко, в котором содержится аминокислота триптофан. Это строительный материал для серотонина, позже превращающийся в мелатонин.