Легкий транспортный самолет рухнул в Самарской области

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Легкий транспортный самолет потерпел крушение в районе поселка Новая Жизнь в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В результате ЧП пострадал один человек, погибших нет. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Обстоятельства крушения в данный момент уточняются.

Ранее самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Иркутской области, перестал выходить на связь. После этого начались поиски воздушного судна. На борту находились командир Александр Назаров и летчик-наблюдатель Филипп Зыков.

Спустя два дня они смогли выйти на связь, самостоятельно собрав радиостанцию и передав свои координаты пролетавшему самолету Бодайбо – Иркутск. Впоследствии спасатели эвакуировали их на вертолете. Медики диагностировали у обоих ссадины и ушибы.

Как позднее рассказала мать одного из спасенных, после аварии у них оставалось всего несколько конфет в запасе. Кроме того, им пришлось столкнуться с дикими животными.