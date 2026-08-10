Пилотов упавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 выписали из больницы

Фото: МАХ/"#Кобзевнасвязи"

Двух пилотов, пострадавших при крушении легкомоторного самолета Cessna 182 в лесу Бодайбинского района Иркутской области, выписали из больницы. Все жизненные показатели летчиков в норме, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в MAX.

Самолет выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе и пропал 3 августа. На борту тогда находились командир Александр Назаров и летчик-наблюдатель Филипп Зыков.

Через два дня пилоты смогли выйти на связь, самостоятельно собрав радиостанцию и передав свои координаты пролетавшему самолету Бодайбо – Иркутск. После этого спасатели эвакуировали их на вертолете. У них диагностировали ушибы и ссадины.

Позднее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с самолетом.