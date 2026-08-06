06 августа, 08:44Происшествия
Росавиация классифицировала происшествие с самолетом Cessna в Приангарье как аварию
Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"
Инцидент с самолетом Cessna 182, пропавшим в Бодайбинском районе Иркутской области, классифицирован как авария. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации.
Работа будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.
Цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем, добавили в ведомстве.
"Спасатели Росавиации эвакуировали экипаж самолета Cessna 182 в аэропорт Бодайбо. Пилот и летчик-наблюдатель переданы врачам для медосмотра", – подчеркнули в ведомстве.
Вертолет Ми-8, поисково-спасательное воздушное судно Росавиации, после заправки и обслуживания перелетит на место постоянного дежурства в аэропорт Братск.
Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.
Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. На борту находились только летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
Позднее экипаж доставили в Бодайбо. По словам самих летчиков, упавший в тайге самолет почти не пострадал.