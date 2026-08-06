Росавиация классифицировала происшествие с самолетом Cessna в Приангарье как аварию

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Инцидент с самолетом Cessna 182, пропавшим в Бодайбинском районе Иркутской области, классифицирован как авария. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации.

Работа будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.

Цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем, добавили в ведомстве.

"Спасатели Росавиации эвакуировали экипаж самолета Cessna 182 в аэропорт Бодайбо. Пилот и летчик-наблюдатель переданы врачам для медосмотра", – подчеркнули в ведомстве.

Вертолет Ми-8, поисково-спасательное воздушное судно Росавиации, после заправки и обслуживания перелетит на место постоянного дежурства в аэропорт Братск.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области 3 августа. Борт вылетел на патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе из поселка Мама.

Экипаж осмотрел пожар, после этого борт направился в сторону Бодайбо, а следом ушел на юго-восток. На борту находились только летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Позднее экипаж доставили в Бодайбо. По словам самих летчиков, упавший в тайге самолет почти не пострадал.