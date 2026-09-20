Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании из регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер объединил 41 тысячу компаний из столицы и 86 субъектов России. При этом более 13,5 тысячи организаций базируются в регионах, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"В 2019 году МИК запустил цифровую платформу i.moscow для поддержки технологического бизнеса. За семь лет ее посетили свыше 14 миллионов уникальных пользователей, из них порядка трех миллионов приходится на регионы. В числе наиболее активных – Санкт-Петербург, Ленинградская, Волгоградская и Нижегородская области", – написал он.

На платформе предприниматели могут найти исполнителей на проведение исследований и создание прототипов через сервис "Техномаркет", технологические запросы на внедрение инновационных решений от крупных корпораций, размещенные на "Витрине заказчиков", а также образовательные программы по вопросам реализации научных исследований и разработок, привлечения инвестиций, выхода на IPO, защиты интеллектуальной собственности, развития продаж и масштабирования бизнеса.

Для региональных компаний доступно тестирование разработок в первом в России Центре испытаний роботов и использование московской инфраструктуры для пилотного тестирования своих высокотехнологичных продуктов.

При этом столичные компании могут апробировать решения на площадках в разных субъектах России, в том числе в Якутии, Татарстане и Санкт-Петербурге. Некоторые разработки участников Московского инновационного кластера и резидентов кластера "Ломоносов" успешно применяются в столице и активно используются в регионах.

В их число вошли роботизированная линия на базе ИИ для автономной разгрузки вагонов с огнеупорными кирпичами, биопрепарат для комплексной очистки сточных вод от нефтепродуктов, нитратов, хлоридов и других загрязнений, системы очистки и обеззараживания воздуха с уникальным фильтром для удаления различных примесей, а также оборудование для сверхскоростной связи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва является лидером по внедрению технологий в повседневную жизнь. По его словам, технологии, внедряемые в столице, меняют городскую среду, повышают качество лечения и обучения, решают множество насущных задач. При этом удачные решения не являются монополией столицы.