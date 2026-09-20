Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность в дни голосования на выборах в Госдуму. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.

"Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей", – написал Собянин.

Мэр отметил, что, согласно предварительным результатам, партия "Единая Россия" одержала победу, тем самым горожане гарантировали неизменность стратегического выбора в пользу строительства сильной и великой страны.

"Спасибо за наказы и предложения, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, не останутся без внимания городских властей. Спасибо большому отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур", – добавил Собянин.

В заключение мэр выразил слова благодарности команде "Единой России", которая была в контакте с избирателями и составила программу, которую город будет реализовывать.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли 18–20 сентября. Всего в рамках единого дня голосования в 2026 году состоялось более 2,2 тысячи избирательных кампаний.

По предварительным подсчетам, явка на выборах превысила показатели 2021 года, в Москве явка на электронное голосование составила около 3,5 миллиона человек.

После обработки 13,88% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает 57,54% (3 889 584 голоса), второе место – КПРФ (13,67%), третье – ЛДПР (9,27%), четвертое – "Новые Люди" (7,96%), пятое – "Справедливая Россия" (5,16%).