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21 сентября, 12:48

Город

Более 560 крыш жилых домов капитально отремонтировали в столице в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице провели капитальный ремонт более 560 крыш жилых домов из 850 запланированных в этом году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Работы ведутся по региональной программе капитального ремонта. В нее включены более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время действия программы отремонтировали более 10 тысяч крыш.

В список работ входят полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений и участков примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Плоские крыши ремонтируют только при плюсовой температуре. Сначала снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида. Затем при необходимости восстанавливают армированную пескобетонную стяжку и укладывают полимерно-битумный материал, устойчивый к перепадам температур.

Скатные металлические крыши можно менять круглый год. Старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, а чердачное перекрытие утепляют. Это повышает энергоэффективность здания.

Ранее стало известно, что в исторических жилых домах в центре Москвы в рамках капитального ремонта заменят 294 лифта. Например, работы проходят в доме 50, строении 3, на Бакунинской улице. Здание было возведено в 1912 году. В семиэтажном кирпичном доме есть два подъезда, в каждом из них заменят по одному пассажирскому лифту.

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