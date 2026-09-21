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21 сентября, 15:45

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Vogue: популярные в 80-х кружевные легинсы вернулись в моду осенью 2026

Популярные в 1980-х годах кружевные легинсы вернулись в моду этой осенью

Фото: 123RF.com/fleetwood71

Популярные в 1980-х годах кружевные легинсы вернулись в моду этой осенью. Об этом сообщил немецкий Vogue.

Речь идет о брюках, которые в прошлом обрели известность благодаря американской певице Мадонне. Она использовала кружевные леггинсы в сочетании с мини-юбкой и ботинками до щиколотки, сделав их стилистическим лейтмотивом эпохи.

Этот элемент гардероба в прошлом году уже был представлен на показе известных брендов – Vaquera и Yuhan Wang, а сейчас все активнее используется в повседневном уличном стиле.

Кружевные легинсы – вещь, привлекающая внимание, поэтому ее можно легко вписать в любой гардероб. Например, для создания элегантного образа необходимы черные легинсы в сочетании с кружевным платьем и высокими сапогами. В то же время повседневный наряд можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки оверсайз и грубых ботинок.

Ранее сообщалось, что этой осенью в моду вернулись наряды в стиле 1920–1930-х. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, описанной в романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" 1925 года. Также в тренде бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами, а также атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками.

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