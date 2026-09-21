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21 сентября, 21:07

В мире

Братскую могилу с телами умерших от COVID-19 нашли на кладбище в румынской Слатине

Фото: 123RF.com/cristicroitoru

На кладбище в румынском городе Слатина обнаружили братскую могилу с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19. Захоронение было замаскировано под склеп, сообщил мэр города Марио де Меццо.

Раскопки позволили найти человеческие кости и мешки с неразложившимися телами. Даты захоронения на мешках совпадают с периодом пандемии. Румынская полиция изъяла останки.

Мэр указал, что данное захоронение не соответствует правилам кладбища. Обнаружить тела удалось в ходе переделки одного из склепов, которую решила провести администрация.

Управление кладбищем последние 16 лет осуществляла частная служба. Мэрия судилась с администрацией, чтобы кладбище вернулось в городскую собственность. В сентябре суд принял решение в пользу мэрии, после чего началась модернизация территории.

Ранее в Омске нашли тела пропавших без вести беременной девушки 21 года и мужчины 30 лет. Они были обнаружены в котловане около 7-й Заозерной улицы, внешних признаков насильственной смерти не оказалось. Согласно информации отряда "ЛизаАлерт", пара ушла из дома на улице Стрельникова в начале мая и не вернулась.

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