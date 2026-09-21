21 сентября, 21:07В мире
Братскую могилу с телами умерших от COVID-19 нашли на кладбище в румынской Слатине
Фото: 123RF.com/cristicroitoru
На кладбище в румынском городе Слатина обнаружили братскую могилу с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19. Захоронение было замаскировано под склеп, сообщил мэр города Марио де Меццо.
Раскопки позволили найти человеческие кости и мешки с неразложившимися телами. Даты захоронения на мешках совпадают с периодом пандемии. Румынская полиция изъяла останки.
Мэр указал, что данное захоронение не соответствует правилам кладбища. Обнаружить тела удалось в ходе переделки одного из склепов, которую решила провести администрация.
Управление кладбищем последние 16 лет осуществляла частная служба. Мэрия судилась с администрацией, чтобы кладбище вернулось в городскую собственность. В сентябре суд принял решение в пользу мэрии, после чего началась модернизация территории.
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