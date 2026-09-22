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00:53

Политика

Польша вновь задействовала истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Фото: depositphotos/adameq2

Польские военные вновь привели в готовность авиацию, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за якобы действий РФ на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС Польши в соцсети X.

Вместе с тем польские военные признают, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".

16 сентября польское военное командование также поднимало в небо истребители из-за якобы повышенной активности российских военных на Украине. Кроме того, Польское агентство воздушного движения информировало о временном закрытии аэропортов Жешува и Люблина.

В тот же день четыре самолета-разведчика стран НАТО были замечены у границ России. В частности, американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II около 7 часов летал над Черным морем вдоль российского побережья. Борт курсировал от Румынии, где он базируется, до Сочи.

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