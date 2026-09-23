РИА Новости: погибшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты сорвались при восхождении

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Двое альпинистов, которые погибли на горе Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии, предположительно, сорвались с горы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"По предварительным данным, погибшие альпинисты сорвались и получили травмы, несовместимые с жизнью", – сказал собеседник журналистов.

О потере связи с альпинистами из Нижнего Новгорода и Тольятти стало известно 20 сентября. Мужчины пошли по сложному маршруту, однако имели большой опыт восхождений. Ожидалось, что они должны были вернуться 22-го числа.

Первоначальные поиски результатов не дали. Лишь 23 сентября спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших при восхождении на гору Дыхтау. Правоохранители в целях установления всех обстоятельств трагедии проводят доследственную проверку.

