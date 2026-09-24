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03:28

Общество

МВД предложило считать использование ИИ отягчающим обстоятельством при клевете

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России предложило признать использование искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений, включая клевету, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства Сергея Калинина.

По его словам, МВД совместно с Минюстом России и другими заинтересованными органами власти участвует в разработке проектов федеральных законов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для ужесточения ответственности за правонарушения с использованием ИИ.

Калинин подчеркнул важность профилактической работы в борьбе с киберпреступностью и использованием мошенниками дипфейков. Ключевым элементом такой работы, по его мнению, должно стать внедрение в образовательные программы занятий по основам кибергигиены и безопасного поведения в цифровой среде.

Он напомнил, что реализация подобных мероприятий закреплена в утвержденной правительством России Концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. Документ также предусматривает формирование перечня правил взаимодействия с системами ИИ, включая методы проверки контента на признаки дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения.

Ранее Минцифры России разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. Документ закладывает приоритеты, цели, задачи и ключевые направления работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В основе новой доктрины – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях.

Мошенники освоили новые схемы обмана с помощью ИИ

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