Минцифры РФ представило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями

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Минцифры РФ разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Согласно документу, новая доктрина закладывает приоритеты, цели, задачи и ключевые направления работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В ее основе – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях. Особый акцент делается на профилактику и предупредительную работу, а также на кадровое усиление профильных ведомств.

Ранее Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Это следует из опубликованного проекта ведомственного приказа.

Инициатива содержится в проекте доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ направлен на усиление защиты граждан и бизнеса, а также на упорядочение работы госорганов в этой сфере.