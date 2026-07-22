Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 03:59

Безопасность

Минцифры РФ представило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Минцифры РФ разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Согласно документу, новая доктрина закладывает приоритеты, цели, задачи и ключевые направления работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В ее основе – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях. Особый акцент делается на профилактику и предупредительную работу, а также на кадровое усиление профильных ведомств.

Ранее Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Это следует из опубликованного проекта ведомственного приказа.

Инициатива содержится в проекте доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Документ направлен на усиление защиты граждан и бизнеса, а также на упорядочение работы госорганов в этой сфере.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика