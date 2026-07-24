24 июля, 19:53Общество
Москвичи нашли птичий "детский сад" в стене дачного дома
Фото: телеграм-канал SHOT
Москвичи обнаружили птичий детский сад в стене своего дома в СНТ "Витамины" в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщается в канале SHOT в мессенджере МАХ.
По его данным, жители услышали беспрерывный писк и шорох в доме. Сначала птенцов приняли за мышей и хотели вызвать специальные службы. Однако после вскрытия стены они увидели гнездо синицы.
Семья сделала птенцам временное гнездо, приобрела червей и около недели выкармливала их. Вскоре их выпустили на волю.
Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин", расположенном на Монтажной улице в Москве. Они определили место нахождения животных по звуку, однако добраться до них было непросто – пространство над подвесным потолком оказалось плотно заполнено.
С разрешения администрации спасатели временно сняли часть сетчатой конструкции потолка и нашли одного котенка, который пытался выбраться наверх из проема между листами гипсокартона.