Москвичи нашли птичий "детский сад" в стене дачного дома

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичи обнаружили птичий детский сад в стене своего дома в СНТ "Витамины" в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщается в канале SHOT в мессенджере МАХ.

По его данным, жители услышали беспрерывный писк и шорох в доме. Сначала птенцов приняли за мышей и хотели вызвать специальные службы. Однако после вскрытия стены они увидели гнездо синицы.

Семья сделала птенцам временное гнездо, приобрела червей и около недели выкармливала их. Вскоре их выпустили на волю.

Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин", расположенном на Монтажной улице в Москве. Они определили место нахождения животных по звуку, однако добраться до них было непросто – пространство над подвесным потолком оказалось плотно заполнено.

С разрешения администрации спасатели временно сняли часть сетчатой конструкции потолка и нашли одного котенка, который пытался выбраться наверх из проема между листами гипсокартона.

