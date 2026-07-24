Карди Би заявила, что готова вступить в новые отношения

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Американская рэп-исполнительница Карди Би призналась, что завершила период, когда полностью сосредоточилась на себе и карьере, и снова готова к романтическим отношениям. Об этом сообщает People.

Девушка рассказала, что во время своего тура не вступала ни в какие отношения и не флиртовала, однако после окончания гастролей решила больше времени уделять отдыху, путешествиям и общению с друзьями.

"Я не собираюсь быть одинокой до конца своей жизни", – заявила Би.

По ее словам, несмотря на насыщенную жизнь, ей не хватает романтики. При этом рэп-исполнительница признала, что, возможно, ей стоит внимательнее выбирать партнеров, но отказываться от личной жизни она не намерена.

Ранее 54-летний американский актер Люк Уилсон, известный по фильму "Блондинка в законе", и его 24-летняя избранница Кендалл Йейтс впервые стали родителями. Пара долгое время не афишировала отношения, но недавно появилась на публике с новорожденной дочерью на пресс-мероприятии, посвященном новому сериалу актера, однако дату рождения и имя ребенка не раскрыли.