Работа склада Wildberries в Екатеринбурге приостановлена

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Работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что склад не пострадал – в логцентре провели плановую эвакуацию. В скором времени он заработает в штатном режиме.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логоцентры WB в нескольких российских городах. В ночь на 18 июля дроны ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На объектах произошел пожар.

В ночь на 24 июля также загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Кроме того. была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

Глава компании Татьяна Ким назвала атаку на логоцентры актом международного терроризма. Она добавила, что Wildberries делает все необходимое для обеспечения безопасности своих сотрудников.