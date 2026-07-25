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25 июля, 10:13

Происшествия

Работа склада Wildberries в Екатеринбурге приостановлена

Фото: depositphotos/stasokulov

Работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что склад не пострадал – в логцентре провели плановую эвакуацию. В скором времени он заработает в штатном режиме.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логоцентры WB в нескольких российских городах. В ночь на 18 июля дроны ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На объектах произошел пожар.

В ночь на 24 июля также загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Кроме того. была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

Глава компании Татьяна Ким назвала атаку на логоцентры актом международного терроризма. Она добавила, что Wildberries делает все необходимое для обеспечения безопасности своих сотрудников.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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