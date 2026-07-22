Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуирован по требованиям безопасности

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Сотрудников логистического комплекса Wildberries в Краснодаре эвакуировали по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что данная мера предпринята строго в соответствии с установленными требованиями.

Логистические центры маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали были атакованы ВСУ в ночь на 18 июля.

На первом объекте жертвами стали 7 сотрудников, еще 25 получили ранения. В Подмосковье погиб 1 человек, число пострадавших составило 57.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела о теракте. На местах происшествий работают следователи и криминалисты.