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22 июля, 04:50

Происшествия

Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуирован по требованиям безопасности

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сотрудников логистического комплекса Wildberries в Краснодаре эвакуировали по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что данная мера предпринята строго в соответствии с установленными требованиями.

Логистические центры маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали были атакованы ВСУ в ночь на 18 июля.

На первом объекте жертвами стали 7 сотрудников, еще 25 получили ранения. В Подмосковье погиб 1 человек, число пострадавших составило 57.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела о теракте. На местах происшествий работают следователи и криминалисты.

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