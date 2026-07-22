СК завел уголовное дело после нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

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Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По версии следствия, напавшая на 7-летнего мальчика собака породы акита-ину гуляла без намордника. Расследование будет вестись по факту наршуения статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Специалисты проводят следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента.

Кроме того, данным случаем заинтересовались в подмосковной прокуратуре. Установление всех обстоятельств произошедшего, в частности, взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура. Сотрудники ведомства также рассмотрят вопрос о направлении в суд иска о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.

Инцидент произошел в деревне Дубцы Одинцовского округа Подмосковья. Малолетний внук писательницы Донцовой играл у ворот дома, когда на него набросилась крупная собака. Животное повалило ребенка на землю и начало "рвать ему голову", рассказала писательница. При этом хозяин пса стоял рядом и не пытался отогнать питомца.

На помощь мальчику бросился прохожий, который прогнал собаку, но сам пострадал. Ребенка доставили в больницу, он остается в клинике. Внук писательницы сильно напуган, боится посторонних.