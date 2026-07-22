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22 июля, 19:20

Происшествия

Пожар на складе Wildberries в Невинномысске локализовали после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Пожар на складе Wildberries в Невинномысске локализовали после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно", – написал Владимиров.

В период с 18 по 22 июля произошел ряд атак вражеских БПЛА на объекты инфраструктуры в нескольких регионах РФ. В ночь на 18 июля инциденты произошли на складах Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. В Электростали погиб 1 человек, 57 пострадали, в Котовске жертвами стали 7 человек, 25 ранены.

Вторая волна атак случилась в ночь на 22 июля в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В Краснодаре погибла девушка, 9 человек пострадали, в Невинномысске ранения получили 5 человек. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела о теракте.

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