Число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries в Тамбовской области выросло до 25

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в мессенджере MAX.

По его словам, 23 человека доставлены в больницы Котовска, Тамбова и областную клиническую больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, шестеро человек находятся в тяжелом состоянии, а еще 16 – средней степени тяжести. У большинства диагностированы осколочные ранения, врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Это был спланированный теракт против мирных жителей. Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв", – заявил Первышов.

Губернатор также отметил, что система противовоздушной обороны сбила на подлете к региону 28 беспилотников.

"Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть значительно больше", – заключил Первышов.

Атака на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области была зафиксирована в ночь на 18 июня. В результате погибли семь сотрудников ночной смены. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

