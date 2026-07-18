18 июля, 15:04Происшествия
Уголовное дело возбуждено после отравления 80 человек на базе отдыха в Ставрополье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, в медучреждения Ставрополья и соседних регионов обратились 80 человек, которые отдыхали на базе. Среди них – 21 несовершеннолетний.
"Шестерым обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – уточнили в ведомстве.
Предварительной причиной массового отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
"С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы", – говорится в сообщении.
О массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае стало известно 17 июля. Администрация комплекса сообщила, что после выявления признаков недомогания у отдыхающих на место были вызваны медики, а также уведомлены надзорные органы.
Сейчас на базе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительные мероприятия по санитарной обработке. Гостиничный комплекс, расположенный на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья, временно приостановил работу.
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