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02 июля, 16:45

Происшествия

Пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе Нижнего Новгорода

Фото: МАХ/"SHOT ПРОВЕРКА"

Пятеро взрослых и ребенок отравились в одном из кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, пострадавшие обратились в медучреждение с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления. В результате ребенок был доставлен в инфекционную больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователем совместно со специалистами Роспотребнадзора организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Работа кафе приостановлена.

Ранее в Якутии 14 человек были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции после банкета. Всех госпитализировали в инфекционное отделение, состояние граждан оценивалось как средней степени тяжести.

В региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку. Ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического закона и прав потребителей.

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