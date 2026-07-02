Блогер Дзотти публично извинился за свои слова о жертвах насилия

Фото: vk.com/dzotti

Блогер Чермен Дзотти (настоящая фамилия – Дзотов. – Прим. ред), который ранее заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия, извинился за эти слова в своем телеграм-канале.

В интервью проекту "Кто красавчик" Дзотти, который называет себя "самым известным бизнес-психологом России", заявил, что все без исключения изнасилования женщин так или иначе происходят с их согласия: блогер выразил уверенность, что каждая пострадавшая хотела стать жертвой на "подсознательном уровне". Как отметил Дзотти, та же логика применима и к домашнему насилию.

"Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности", – сказал он.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой общественного движения по защите женщин, лишившейся глаза из-за бывшего мужа, и она якобы согласилась с ним. По словам Дзотти, женщина "на подсознательном уровне" хотела построить карьеру правозащитницы и "чувствовала эту миссию", а травматичный опыт позволил ей преуспеть.

Кроме того, после того как она это поняла, женщина якобы решила "пойти в любовь", призывая других пострадавших "разбираться с собой", а не с агрессорами. По мнению блогера, стремление обвинить их в насилии неправильно и не конструктивно, поскольку жертва тоже "хотела" насилия.

Эти высказывания Дзотти вызвали шквал критики в соцсетях, а блогер Александр Ковен опубликовал письмо депутата Госдумы Ксении Горячевой к генпрокурору РФ Александру Гуцану. В нем она призвала проверить деятельность блогера и дать его высказываниям правовую оценку, поскольку они не только оправдывают действия мужчин-агрессоров, но и популяризируют такое поведение.

Одновременно с этим пользователи усомнились в наличии у Дзотти диплома психолога, а некоторые заявили, что "отправили заявку" для проверки документов. Комментируя это, изначально блогер заявил, что "большинство людей не понимают психологию и не готовы к правде", однако после скандала удалил все видео о женщинах, а затем опубликовал извинения.

В них он заявил, что допустил "серьезную ошибку" в формулировках и ему нужно было сказать иначе: якобы на самом деле он пытался не оправдать насилие, а рассуждал о психологической модели треугольника Карпмана. В ней описываются роли жертвы, спасателя и преследователя.

Дзотти добавил, что говорил только о домашнем насилии между взрослыми людьми, а не о преступлениях, которые совершаются в отношении детей, а также не оправдывал действия агрессоров.

"Во-первых, насильникам и насилию нет оправдания. Каждый, кто нарушает уголовный закон, должен за это отвечать", – написал он.

Также Дзотти подчеркнул, что хотел не переложить ответственность на пострадавших, а обратить внимание на психологические механизмы, которые могут приводить к повторению таких ситуаций. Он также добавил, что столкнулся с массовой травлей, а за два дня получил больше тысячи сообщений, в которых были угрозы не только ему, но и его семье.

Тем не мнее Дзотти подчеркнул, что его главная цель – защитить женщин от насилия, поэтому он хочет и дальше обсуждать данную тему, а также готов ответить на вопросы аудитории в прямом эфире.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение штрафов за пропаганду домашнего насилия. Административное наказание предлагается ввести за его публичное одобрение или популяризацию насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию будут отнесены умышленное причинение вреда или физическая и психологическая угроза, а также имущественный ущерб родственникам.

