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02 июля, 18:56

Политика

Путин поддержал обращение главы Калининградской области о поставке топлива

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, касающееся приоритетной поставки дополнительных объемов топлива. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"<…> Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, глава государства также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты и инициативу о приобретении дополнительных паромов для Калининграда. Песков подчеркнул, что эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента.

В конце мая в России возникли проблемы на топливном рынке. Правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.

Путин говорил о необходимости дополнительных мер, которые позволили бы стабильно снабжать бензином и дизелем людей, бизнес и социально значимые организации. Он подчеркнул, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные перебои на АЗС связаны с изменением логистики. Позже он поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых регионах.

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