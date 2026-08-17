Подросток пропал в лесу в Тверской области

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Подросток 2011 года рождения пропал в лесу возле деревни Зинаидово Ржевского округа Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в волонтерском поисково-спасательном отряде "Сова".

Заявка на поиск поступила во второй половине дня 16 августа. По состоянию на вечер того же дня в операции участвовали 29 волонтеров отряда "Сова", 34 представителя МЧС, полиции и местные жители. Ожидалось прибытие специалистов аварийно-спасательной службы региона.

К поискам привлекли волонтеров, местных жителей, сотрудников МЧС и полиции. Штаб развернули в здании школы, он работает круглосуточно.

Основные группы обследуют природную местность, также проверяют соседние деревни и Ржев. Общая протяженность отработанных участниками поисковых треков достигла 548 километров.

Ранее в Тулунском районе Иркутской области пропали две женщины 52 и 66 лет. Они отправились в лес за грибами в районе деревни Евдокимова. Женщины планировали вернуться через пару часов, но на связь не вышли. Одна из пропавших пыталась позвонить родным, после чего связь прервалась. К поискам подключились полицейские, спасатели и местные волонтеры.