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17 августа, 11:18

Политика

В Госдуме предложили запустить "Народную ипотеку" под 3%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил федеральному правительству запустить "Народную ипотеку" со ставкой 3% для рабочих и инженеров. Об этом он заявил по итогам посещения Иркутского завода тяжелого машиностроения, передает ТАСС.

По словам политика, такие граждане создают отечественное производство и укрепляют мощь страны, поэтому нуждаются в системной господдержке. Слуцкий подчеркнул, что для удержания специалистов, чтобы они не уезжали в столицы или на вахты, требуется не только достойная зарплата, но и жилье.

Ранее Владимир Путин призвал развивать крупные экономические центры без оттока населения из регионов. Он назвал недопустимой депопуляцию российских территорий.

По словам президента, следует активнее использовать современные технологии, в том числе интернет, искусственный интеллект и другие сферы в IT, которые могут стать одним из инструментов для сохранения граждан в регионах и повышения их привлекательности.

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