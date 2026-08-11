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11 августа, 15:01

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Философ Дугин: России нужно совершить рывок для позитивного будущего

Философ объяснил, что нужно России для позитивного будущего

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Стремительный рывок по всем направлениям, особенно в технологиях и демографии, нужен для достижения позитивного сценария развития России, предполагающего независимость, справедливое общество и рост благосостояния. Об этом в интервью News.ru заявил директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

По его словам, ресурсы для этого у государства есть. Хороший сценарий должен осуществляться по всем направлениям: экономика, геополитика, безопасность, технологии, мировоззрение, демография, социальная политика.

Философ отметил, что позитивный сценарий для РФ легко описывается. Прежде всего это свобода, независимость и суверенитет страны. По его мнению, для воплощения такого сценария в реальность нужно уже сейчас предпринять серьезные условия. В некоторых направлениях они безотлагательны.

"Необходимы резкие изменения хотя бы в нескольких ключевых направлениях, особенно в технологиях. Даже не в экономике, а, подчеркну, именно в технологиях. Здесь необходимо резкое изменение. И повторюсь, в демографии и миграционной политике необходимо резкое изменение", – заключил Дугин.

Ранее Владимир Путин рассказал, что навязываемые западными странами "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств, что не устраивает Россию. Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совбеза ООН, равенство стран и их право самостоятельно выбирать путь своего развития.

Путин заявил о необходимости внедрения ИИ во всех сферах к 2030 году

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