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11 августа, 16:16 (обновлено 11.08.2026 17:33)

Общество

Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 м/с обрушились на Москву

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушились на Москву. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Непогода сохранится до 22:00 11 августа. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На фоне ожидаемой грозы и ветра в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, температура в Москве и Подмосковье понизится. Уже в среду, 12 августа, столбики термометров не поднимутся выше 16–18 градусов.

Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели: днем температура будет составлять от 15 до 18 градусов, а ночью – порядка 10 градусов. В четверг, 13 августа, также могут пройти небольшие дожди.

По прогнозам, таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, 8–9 августа, когда столбики термометров поднимались до 30 градусов и выше, уже не будет. На этом фоне специалисты призвали горожан готовиться к изменению погоды и похолоданию.

13 августа может стать самым холодным днем с начала лета в Москве

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