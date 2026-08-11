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11 августа, 19:30

Шоу-бизнес

Супруга певца Леши Свика подала на развод

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Супруга рэпера Леши Свика Ксения Ткачева подала заявление на развод. Об этом сообщает портал Super, которому подтвердила соответствующую информацию сама жена артиста.

Документ от 26 июня оставили без движения, так как суд дал паре время на примирение.

"Комментарии давать пока не хочу, сделаю как получу официальный документ", – заявила Ткачева.

Сам Свик заявил, что ему о разводе никто не сообщал.

"Я думаю, нет никаких комментариев. Всю информацию можно увидеть и узнать в официальных источниках. Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чем идет речь", – сказал рэпер.

Свик и Ткачева поженились в 2022 году, вскоре у них родилась дочь Эмилия. В том же году супруга артиста узнала об измене мужа и подала на развод.

В 2025-м СМИ сообщали, что рэпера признали отцом ребенка модели Екатерины Лукьяновой – девочка родилась в 2020 году, до брака с Ткачевой. После этого пара несколько раз сходилась и расставалась, а с 2025 года, судя по соцсетям, в семье была идиллия.

Ранее актер Виктор Логинов, известный по роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", развелся с супругой Марией Гуськовой. О том, что женщина подала на развод, стало известно еще в конце 2025 года. Тогда она сообщала, что столкнулась с моральным и физическим насилием, устала от измен мужа, а также от его угроз вычесть стоимость подарков из того, что она могла бы получить при разделе имущества.

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