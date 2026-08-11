Кабмин РФ перенес введение пошлины на алмазы на 1 марта 2027 года

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Правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правовых актов.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 12 июня 2026 года № 733, которым корректировалось ранее принятое постановление от 27 ноября 2021 года № 2068. В тексте уточняется, что слова "с 1 сентября 2026 года" заменяются словами "с 1 марта 2027 года".

Ранее сообщалось, что размер пошлины составит 8% и будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров. Она будет взиматься при экспорте за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

До этого замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что в кабмин внесен проект указа, который ограничит вывоз физлицами из РФ золота в слитках 100 граммами. По его словам, документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств. Но затем разработчики проекта решили установить порог по массе физического золота.

