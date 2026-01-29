Россиянам могут ограничить вывоз золота в слитках 100 граммами

Фото: depositphotos/ras-slava

В правительство России внесен проект указа, который ограничит вывоз из страны физлицами золота в слитках 100 граммами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", – указал Моисеев.

С таким предложением еще в 2023 году выступила ФТС России. Тогда Росфинмониторинг фиксировал сильный рост числа незаконных и подозрительных операций с покупкой драгоценных металлов. Только за год граждане купили десятки тонн золота, а часть покупателей вывезла его за рубеж.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств. Но затем разработчики проекта решили установить порог по массе физического золота.

Ранее в Госдуме рассказывали, что лимит банковских карт на человека в России могут ввести в 2026 году. Изначально кабмин планировал установить лимит в 10 карт, но Центробанк предложил оставить гражданам 20 карт суммарно, установив порог в 5 карт на один и тот же банк.

