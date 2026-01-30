Москалькова сообщила о прогрессе в вопросе возвращения жителей Курской области

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В переговорах с украинской стороной по вопросу возвращения жителей Курской области имеются определенные подвижки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы постоянно на связи как с украинской стороной, так и, конечно, с нашими спецслужбами, министерством обороны. Надеемся, что обещание украинской стороны о возвращении курских тоже начнется исполняться", – сообщила омбудсмен РИА Новости.

Ранее Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной. По ее словам, это необходимо для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.

Омбудсмен также рассказала, что в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения ВСУ были найдены тела 524 погибших. С начала 2026 года от атак украинских войск пострадали уже более 220 человек, 56 из них погибли.