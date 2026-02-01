Движение на центральных улицах Москвы открыто

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Движение на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе в сторону центра и Боровицкой площади открыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения вводились днем 1 февраля.

Помимо этого, движение транспорта ограничено в районе улицы Милашенкова. Водители не смогут проехать по одной из полос из-за проведения продлятся строительных работ. Меры продлятся до 22 марта.

По этой же причине ограничен проезд на участке Академического проезда в районе дома 31 по улице Прянишникова. Там запрет, введенный 26 января, будет действовать до 20 марта.

