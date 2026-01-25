Движение транспорта будет ограничено в Академическом проезде с 26 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта будет ограничено в Академическом проезде с 26 января по 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ инженерных сетей. Движение по одной полосе будет закрыто на участке Академического проезда в районе дома 31 по улице Прянишникова.

Ранее в департаменте предупредили, что движение транспорта ограничат в районе Новобутовского проезда в столице с 26 января по 6 марта.

Ограничения также связаны со строительными работами. Для проезда будет недоступна одна полоса на участках Новобутовского проезда и улицы Скобелевская.