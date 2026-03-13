13 марта, 14:14

Транспорт

Дептранс начал тестирование обновленной версии приложения "Парковки России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Начинается тестирование новой версии приложения "Парковки России", в котором могут принять участие все желающие, сообщил столичный Дептранс в своем канале в MAX.

После обновления дизайн приложения полностью изменится. Интерфейс станет более понятным и функциональным, а на главном экране появится возможность настраивать меню под свои запросы. Кроме того, работа сервиса теперь будет осуществляться на отечественном программном обеспечении, что повысит безопасность хранения данных.

Подробнее узнать об изменениях и присоединиться к тестированию обновленного приложения можно на сайте.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сервис "Парковки России" стал самым востребованным вариантом для оплаты парковки в городе.

"Его использует свыше 95% водителей. Приложение скачали уже более 12 миллионов раз", – подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что сервис работает не только в столице, но и в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Кисловодске.

Ранее Ликсутов сообщил, что в 2027 году на дорогах Москвы могут начать внедрять шумомеры – приборы для выявления сверхнормативного шума от автомобилей. Он отметил, что некоторые водители ездят с шумом около лечебных заведений, в которых люди проходят лечение в условиях стационара. В результате это создает крайне дискомфортное состояние.

Москвичам рассказали об оплате парковки в условиях ограничения связи

Читайте также


транспорттехнологиигород

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

