Дептранс начал тестирование обновленной версии приложения "Парковки России"

Начинается тестирование новой версии приложения "Парковки России", в котором могут принять участие все желающие, сообщил столичный Дептранс в своем канале в MAX.

После обновления дизайн приложения полностью изменится. Интерфейс станет более понятным и функциональным, а на главном экране появится возможность настраивать меню под свои запросы. Кроме того, работа сервиса теперь будет осуществляться на отечественном программном обеспечении, что повысит безопасность хранения данных.

Подробнее узнать об изменениях и присоединиться к тестированию обновленного приложения можно на сайте.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сервис "Парковки России" стал самым востребованным вариантом для оплаты парковки в городе.

"Его использует свыше 95% водителей. Приложение скачали уже более 12 миллионов раз", – подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что сервис работает не только в столице, но и в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Кисловодске.

Ранее Ликсутов сообщил, что в 2027 году на дорогах Москвы могут начать внедрять шумомеры – приборы для выявления сверхнормативного шума от автомобилей. Он отметил, что некоторые водители ездят с шумом около лечебных заведений, в которых люди проходят лечение в условиях стационара. В результате это создает крайне дискомфортное состояние.