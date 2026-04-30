Путин призвал построить мост на Сахалин, несмотря на стоимость

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Мост на Сахалин необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.

"Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту – вот самое дорогое, но все равно сделать нужно", – отметил российский лидер.

Путин в 2024 году предложил построить мост между Сахалином и материковой частью России. Президент уверен, что после реализации проекта развитие пойдет там другими темпами.

Также глава государства указал, что с учетом крупных инвестпроектов, планируемых в регионе, меняется и грузовая база. Поэтому нужно провести оценку с этой стороны и посмотреть на возможности прилегающих территорий на материке. Путин попросил проработать данные вопросы с федеральным правительством.